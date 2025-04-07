Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo Baggins’i Elijah Wood para itirafıyla şaşırttı!

J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinde Froda karakterine hayat veren Elijah Wood, yüksek bir kazanç elde etmediğini itiraf etti.

Seride; 'Frodo Baggins’i canlandıran 44 yaşındaki Elijah Wood, yaklaşık 3 milyar dolar hasılat elde eden; 'Yüzük Kardeşliği', 'İki Kule' ve 'Kralın Dönüşü'nden kazandığı paranın ne kadar az olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Bir film çekip sonra diğeri için yeniden sözleşme görüşmeleri yapmadığımız için, hayatınızın geri kalanında rahat edebileceğiniz türden kazançlı bir senaryo değildi."

Elijah Wood miktar belirtmedi ancak rol arkadaşlarıyla benzer bir rakam aldığını söyledi ve parayı önemsemediğinin altını çizerek; "Bu filmlerin bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi” demekle yetindi.

ROL ARKADAŞLARI DA KAZANÇLARINI AÇIKLAMIŞTI

Elijah Wood’un filmdeki rol arkadaşları da daha önce kazançlarını net olarak açıklamıştı. Sean Astin üç filmden 250 bin dolar, Orlando Bloom ise 175 bin dolar kazandı.