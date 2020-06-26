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Kerem Bürsin'den Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'i şaşırtan soru: Bunu soramazsın!

DİZİ HABERLERİ  | 26.06.2020 22:54 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yaptıkları canlı yayında birbirlerinin sorularını yanıtladı.

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ortak bir canlı yayın yaptı. Birbirlerine karşılıklı sorular soran ikilinin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Özellikler Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e "En sevdiğin partner kimdi?" diye sorması üzerine gelişen diyaloglar oldukça dikkat çekti. Kerem Bürsin ile yaklaşık 1 ay önce dizi çekimlerinde tanışan Hande Erçel, "Bunu soramazsın" dedi ancak zor durumda kalmamak için "Tamam en sevdiğim partner sensin" yanıtını verdi.

Hande Erçel de aynı soruyu Kerem Bürsin'e yöneltti ancak politik bir yanıt aldı. Bürsin, "Her çalıştığım partner çok özeldi" yanıtını verdi.
sen çal
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı, ilk bölümüyle 1 Temmuz Çarşamba akşamı Fox TV'de ekranlarında olacak.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin 1


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