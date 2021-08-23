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Kerem Bürsin Instagram hesabının açıldığını duyurdu

23.08.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin'in, 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Ünlü oyuncu hesabının yeniden açıldığını duyurdu.

Kerem Bürsin Instagram hesabının açıldığını duyurdu

Kerem Bürsin'in, 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı dondurulmuştu. Ünlü oyuncunun hayranları, 34 yaşındaki oyuncu Twitter üzerinden soru yağmuruna tutmuştu.

Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum. Kısmet" ifadelerini kulanmıştı. Bürsin, konuyla ilgili olarak Instagram'a ulaştı ve destek talebinde bulundu.

Kerem Bürsin günler sonra Instagram hesabının yeniden aktif hale getirildiğini duyurdu. Hikayeler kısmından bir paylaşım yapan Bürsin, Instagram'a geri döndüğünü söyledi.

kb

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Kerem Bürsin Instagram
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