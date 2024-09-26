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Kerem Bürsin ve Devrim Özkan başrolde! Filmden kareler sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 07:29
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Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrolünü paylaştığı Mavi Mağara filminin afişi yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin yer aldığı karelere yorum yağdırdı.

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan başrolde! Filmden kareler sosyal medyayı salladı

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı yeni yerli orijinal filmi "Mavi Mağara"nın afişi paylaşıldı ve merakla beklenen yayın tarihini açıklandı. "Mavi Mağara" 18 Ekim’de Prime Video’da yayınlanacak.

Kerem Bürsin'in senaryosunu Osman Kaya ile birlikte kaleme aldığı romantik dram, sevilen oyuncunun senarist olarak da dahil olduğu ilk proje olarak dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

Mavi Mağara'dan kareler yayınlanınca sosyal medya yıkıldı. Devrim Özkan X'in en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Devrim Özkan ve Kerem Bürsin'in pozlarına "Efsane", "Çok heyecanlıyım", "Çok iyi ikili", "Kerem’le Devrim’in kimyaları acayip tuttu" yorumları geldi.

MAVİ MAĞARA KONUSU

Yapımılığını Ay Yapım ve BraveBorn Films’in üstlendiği "Mavi Mağara", deniz kuvvetlerinde görevli Cem ile eşi Alara’nın romantik öyküsünü anlatıyor.

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Cem, eşini kanserden kaybedince, Alara ile bir gün birlikte gideceklerine söz verdiği mavi bir mağaraya doğru yolculuğa başlar. Cem'in Mavi Mağara yolculuğu, Alara ile olan ilişkisinin detaylarını ortaya çıkaran ve gerçek aşkın sonsuz olduğunu yeniden doğrulayan sürpriz bir keşfe dönüşür.

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Anahtar Kelimeler:
devrim özkan
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