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Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkı nasıl başladı? "Aramızdaki o kıvılcım patladı"

26.09.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı tam gaz devam ediyor. Sen Çal Kapımı setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikilinin her hareketi gündem oluyor. Bürsin son alarak aşk itirafıyla dikkat çekti.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkı nasıl başladı? "Aramızdaki o kıvılcım patladı"

İtalya’da, çekimleri geçen hafta yapılan, Kerem Bursin’in konuk olduğu Verissimo isimli program dün gece yayınlandı.

Kerem Bürsin, sunucunun, “Hande Erçel ile ilk kıvılcım ne zaman başladı?” sorusu üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bürsin açıklamasında “Çok iyi arkadaştık. Hem Hande hem de ben işimize başlarda profesyonel anlamda çok saygı duyduk. Her anlamda güzel bir insandı. Her gün settesin, bu yüzden onu arkadaş olarak görmek benim için zordu. Öncelikle çok iyi arkadaş olduk, bence en önemlisi bu ve daha sonra aramızdaki o kıvılcım patladı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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