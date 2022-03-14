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Kerem Bürsin ve spor spikeri Elif Gökalp aşk mı yaşıyor?

14.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile ayrılık kararı alan Kerem Bürsin'in spor spikeri Elif Gökalp ile yeni bir aşka yelken açtığını konuşuluyordu. İddialar sonrası ünlü oyuncunun bağlı olduğu ajans açıklama yaptı.

Kerem Bürsin ve spor spikeri Elif Gökalp aşk mı yaşıyor?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrılığı daha gündemdeyken ikili hakkında yeni aşk iddiaları konuşulmaya başlandı. Hande Erçel hakkındaki iddiadan sonra Bürsin'in de ayrılık sonrası spor spikeri Elif Gökalp ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Bürsin'in Instagram'da da takipleştiği güzel spiker ile henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu öne sürüldü. Snob Magazin'de yer alan habere göre; basına yansıyan haberlerin ardından Kerem Bürsin cephesinden açıklama geldi.

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"KEREM'İN HAYATINDA KİMSE YOK"

Bürsin'in bağlı olduğu ajans şu açıklamayı yaptı:

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"Kerem Bürsin'in adının geçtiği haberler doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem Bürsin'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli basın mensuplarından böylesine hassas bir dönemde saygı bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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