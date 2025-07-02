SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Kerem Demirbay, Eyüpspor’da

Eyüpspor, 31 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay’ı kadrosuna kattı.

Kerem Demirbay, Eyüpspor’da
Berker İşleyen

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Kerem Demirbay’ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Kerem Demirbay’a, Semt-i Mukaddes’e ’Hoş geldin’ diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Öncelikle Kerem Demirbay transferinin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü’ne ve Dursun Özbek’e teşekkür ediyoruz. Kerem, hem Almanya’da hem de Türkiye’de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Kerem buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kerem Demirbay ise, "Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Hamburg, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Hoffenheim, Bayer Leverkusen ve son olarak Galatasaray’da forma giydi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadıArda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı
Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... Tahliye anonsu yapıldı

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... Tahliye anonsu yapıldı

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu'na teslim edildi

Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu'na teslim edildi

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.