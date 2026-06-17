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Kerem Matışlı için zirve! Dursun Özbek ve Enes Çelik bir araya geldi

Galatasaray, geleceğe yatırım kapsamında Bursaspor'un genç kalecisi Kerem Matışlı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar ile yeşil-beyazlılar arasında bonservis görüşmelerinin başladığı öğrenildi.

Kerem Matışlı için zirve! Dursun Özbek ve Enes Çelik bir araya geldi
Burak Kavuncu

Galatasaray, Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerini kadrosuna katma çalışmalarını sürdürürken rotasını bu kez Bursaspor'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların, 2007 doğumlu kaleci Kerem Matışlı için girişimlere başladığı ve iki kulüp arasında resmi temasların kurulduğu öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK - ENES ÇELİK GÖRÜŞMESİ

Kerem Matışlı için zirve! Dursun Özbek ve Enes Çelik bir araya geldi 1

Gazeteci Ertan Süzgün'ün özel haberine göre Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Görüşmede genç kaleci Kerem Matışlı'nın transferi de masaya yatırılırken, tarafların bonservis şartları üzerinde pazarlık yaptığı belirtildi.

KEREM MATIŞLI GÜNDEMDE

Kerem Matışlı için zirve! Dursun Özbek ve Enes Çelik bir araya geldi 2

Altyapı yatırımlarına önem veren Galatasaray'ın, genç yaşına rağmen dikkat çeken performansıyla öne çıkan Kerem Matışlı'yı uzun vadeli bir proje olarak değerlendirdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, kaleci pozisyonunda gelecek yılların kadro planlamasını şimdiden oluşturmak istiyor.

BURSASPOR'DA KALMA İHTİMALİ DE MASADA

Kerem Matışlı için zirve! Dursun Özbek ve Enes Çelik bir araya geldi 3

Transfer görüşmelerinde dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun gelişim planı oldu. Tarafların, olası bir anlaşma durumunda Kerem Matışlı'nın bir sezon daha Bursaspor forması giymesi seçeneğini de değerlendirdiği öğrenildi. Bu formülün hem oyuncunun düzenli forma şansı bulması hem de gelişimini sürdürmesi açısından avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

KARAR BEKLENİYOR

Kerem Matışlı için zirve! Dursun Özbek ve Enes Çelik bir araya geldi 4

Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, Kerem Matışlı'nın geleceğiyle ilgili nihai kararın yapılacak pazarlıkların ardından netleşeceği ifade ediliyor. Genç kalecinin adı şimdiden Türk futbolunun gelecek vadeden file bekçileri arasında gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Bursaspor galatasaray Kerem Matışlı
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