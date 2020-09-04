Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Beren Güney’in estetik operasyonları dudak uçuklattı!

Bir dönem futbolcuların kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından yayınlayan Beren Güney, Kerem Tunçeri’yle olan mesajlaşmalarından sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Koronavirüs karantinasında Kerem Tunçeri ve Aslı Enver’in yakınlaşmalarının üzerine mesajları paylaşan Beren Güney kara kedi ilan edilmişti. Kerem Tunçeri’nin mesajların bazılarının eski olduğunu söylemesi üzerine gözler sosyal medya fenomemine çevrildi. Beren Güney ilk defa mesajlarla ilgili açıklama yaptı.
Bana Göre TV Youtube kanalında Uzman. Psk. Gökhan Çınar’ın yaptığı Katarsis X-Tra programına konuk olan Beren Güney yaşamına dair serüvenini paylaştı. Hayatını çok güzel ve plastik Barbie bebek olmaya adadığını söyleyen Güney açıklamalarına başlamadan önce, “Görünenden çok daha fazlası ve ve anlatmak istedim” dedi. Ardından itiraflar ise peşi sıra geldi.
Sosyal medyada farklı algılandığının altını çizen Güney, “Dışarıdan beni tanıyan insanlar çok ön yargılı yaklaşıyorlar. Instagram hesabımda bambaşka bir profilim ve çok şaşalı bir hayatım var. Bunun altında çok farklı bir insan var. Benim amacım bütün ön yargıları kırmak ve gerçek beni göstermek. Aslında o profilin arkasında savunmasız bir çocuk var. Bunu kimse görmüyor” dedi.
Kendisine yapılan eleştirilere aldırış etmediğini söyleyen Güney, “Ben transeksüel bir bireyim ve cinsiyet değişikliği operasyonu geçirdim. Serüvenim aslında buna dayalı. Her şey 6 yaşında başladı. Bir şeyler çok ters gitti. Hep kızlarla birlikte evcilik oynuyordum. O kadar çok şey yaşadım ki. İnanın hayata karşı çok doluyum. Barbie bebeklerle büyüdüm. Barbie bebek koleksiyonum vardı aslında. Onlara baktığımda kendimi görüyordum. ‘Ben büyüdüğümde böyle olmak istiyorum’ diyordum. İnsan dışı bir güzelliğe sahip olmak istiyordum. Belki de böylece ‘insanlar beni daha çok görebilir ve toplum içinde var olabilirim’ diyordum. ‘Güzelliğimle etkileyerek erkekler tarafından daha çok arzulanabilirim’ diye düşünüyordum” diye konuştu.
Hayatında yaşadığı ikili ilişkilerdeki kırgınlıkların bambaşka bir yol çizmesine deneden olduğunu açıklayan Güney, “Ses inceletme operasyonu geçirdim ve onun sonrasında hormon tedavisi geldi. Ardından göğüs ameliyatı oldu. Sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu oldu. Aynaya baktığımda kendimi yeterli hissediyordum o zamanlar. Ameliyatımı yaptırdıktan sonra hayatıma bir erkek girdi ve sonu hayal kırıklığıyla bitti. Beni çok farklı bir yöne itti. İçimden çok farklı bir insan çıktı. Ondan sonra kimsenin beni reddedemeyeceği, kimsenin beni kaderime terk edemeyeceği güzel ve başarılı üst seviye bir kadın olacağım. Kendime bunun sözünü verdim. Belli bir süre sonra içimde yetersizlik hissi başladı” diye konuştu.
Barbie bebek kadar güzel olmak uğruna sayısız kez bıçak altına yattığını belirten Güney geçirdiği operasyonların fazlalığıyla duyanları şaşırttı. Operasyonlara harcadığı rakam ise dudak uçuklattı. Güney, “Estetik operasyonlarım devam etmeye başladı. Kimsenin anlamayacağı çok güzel bir kadına dönüşmek istedim. Her gün kalkıp aynaya baktığımda kendimi yetersiz görüyordum. Aslında tamdım ama beynimde bir şeyler yetersizdi. Özellikle burnuma çok takıntılıydım. Burnumu 7 kere yaptırdım. 2 kere dudak kaldırma operasyonu oldum. Elmacık kemiklerim ve çene ucumu törpülettim, yüzümü ve gözlerimi çektirdim, 5 kere bacak operasyonu geçirdim, popomu doldurttum. Kendime çok emek sarf ettim ve bunun önüne geçemiyordum. Baktığımda her yerimi değiştirmiştim. Yakın çevrem bilir ben her hafta ameliyat masasındaydım.” dedi.
Estetik operasyonlar için oldukça yüklü paralar ödediğinin altını çizen Güney, “Bütün vücuduma 500 bin TL’ye yakın para gitti. Sadece popomda 200 bin TL yatıyor. Kendimde şu an 1 milyon TL’ye yakın yatırım var. Nereye kadar devam edebilirdim ki?” diye konuştu.
Çocukluğundan beri Barbie bebeklerin güzelliğinden etkilendiğini ifade eden Güney, “Barbie bebek olmak istedim çünkü herkes tarafından beğenilmek ve kabul edilmek istedim. Bir gün doğallaşmak isteyeceğim aklıma gelmezdi. Kadın olmak ya da daha kadın hissetmek mini ve açık kıyafetler demek değil. Yapay görünmek değil. Ben bunu farkına vardıktan sonra buna devam etmek istemedim” dedi.
Kerem Tunçeri’yle aralarında geçen ifşa konusuna da açıklık getiren Güney, “Ben hakszılığa gelemiyorum. O zaman karşı tarafa bir haksızlık yapıldığını düşündüm. Öyle bir psikolojiyle hareket ettim. İnanın şu an gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şu anki ben olsam bunu yapmazdı. Nasıl bir psikolojiyle yaptığımı bilmiyorum. Takdir etmiyorum kendimi. Pişmanlığını yaşıyorum açıkçası. Bana yakışmayan bir hareketti” ifadelerini kullandı.
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