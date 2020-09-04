Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Beren Güney’in estetik operasyonları dudak uçuklattı!

Bir dönem futbolcuların kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından yayınlayan Beren Güney, Kerem Tunçeri’yle olan mesajlaşmalarından sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Koronavirüs karantinasında Kerem Tunçeri ve Aslı Enver’in yakınlaşmalarının üzerine mesajları paylaşan Beren Güney kara kedi ilan edilmişti. Kerem Tunçeri’nin mesajların bazılarının eski olduğunu söylemesi üzerine gözler sosyal medya fenomemine çevrildi. Beren Güney ilk defa mesajlarla ilgili açıklama yaptı. Bana Göre TV Youtube kanalında Uzman. Psk. Gökhan Çınar’ın yaptığı Katarsis X-Tra programına konuk olan Beren Güney yaşamına dair serüvenini paylaştı. Hayatını çok güzel ve plastik Barbie bebek olmaya adadığını söyleyen Güney açıklamalarına başlamadan önce, “Görünenden çok daha fazlası ve ve anlatmak istedim” dedi. Ardından itiraflar ise peşi sıra geldi. ‘BARBİE BEBEK KOLEKSİYONUM VARDI’ Sosyal medyada farklı algılandığının altını çizen Güney, “Dışarıdan beni tanıyan insanlar çok ön yargılı yaklaşıyorlar. Instagram hesabımda bambaşka bir profilim ve çok şaşalı bir hayatım var. Bunun altında çok farklı bir insan var. Benim amacım bütün ön yargıları kırmak ve gerçek beni göstermek. Aslında o profilin arkasında savunmasız bir çocuk var. Bunu kimse görmüyor” dedi.

Kendisine yapılan eleştirilere aldırış etmediğini söyleyen Güney, “Ben transeksüel bir bireyim ve cinsiyet değişikliği operasyonu geçirdim. Serüvenim aslında buna dayalı. Her şey 6 yaşında başladı. Bir şeyler çok ters gitti. Hep kızlarla birlikte evcilik oynuyordum. O kadar çok şey yaşadım ki. İnanın hayata karşı çok doluyum. Barbie bebeklerle büyüdüm. Barbie bebek koleksiyonum vardı aslında. Onlara baktığımda kendimi görüyordum. ‘Ben büyüdüğümde böyle olmak istiyorum’ diyordum. İnsan dışı bir güzelliğe sahip olmak istiyordum. Belki de böylece ‘insanlar beni daha çok görebilir ve toplum içinde var olabilirim’ diyordum. ‘Güzelliğimle etkileyerek erkekler tarafından daha çok arzulanabilirim’ diye düşünüyordum” diye konuştu. ‘SADECE POPOMDA 200 BİN TL YATIYOR’ Hayatında yaşadığı ikili ilişkilerdeki kırgınlıkların bambaşka bir yol çizmesine deneden olduğunu açıklayan Güney, “Ses inceletme operasyonu geçirdim ve onun sonrasında hormon tedavisi geldi. Ardından göğüs ameliyatı oldu. Sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu oldu. Aynaya baktığımda kendimi yeterli hissediyordum o zamanlar. Ameliyatımı yaptırdıktan sonra hayatıma bir erkek girdi ve sonu hayal kırıklığıyla bitti. Beni çok farklı bir yöne itti. İçimden çok farklı bir insan çıktı. Ondan sonra kimsenin beni reddedemeyeceği, kimsenin beni kaderime terk edemeyeceği güzel ve başarılı üst seviye bir kadın olacağım. Kendime bunun sözünü verdim. Belli bir süre sonra içimde yetersizlik hissi başladı” diye konuştu.