Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Beren Güney’in estetik operasyonları dudak uçuklattı!

Kendisine yapılan eleştirilere aldırış etmediğini söyleyen Güney, “Ben transeksüel bir bireyim ve cinsiyet değişikliği operasyonu geçirdim. Serüvenim aslında buna dayalı. Her şey 6 yaşında başladı. Bir şeyler çok ters gitti. Hep kızlarla birlikte evcilik oynuyordum. O kadar çok şey yaşadım ki. İnanın hayata karşı çok doluyum. Barbie bebeklerle büyüdüm. Barbie bebek koleksiyonum vardı aslında. Onlara baktığımda kendimi görüyordum. ‘Ben büyüdüğümde böyle olmak istiyorum’ diyordum. İnsan dışı bir güzelliğe sahip olmak istiyordum. Belki de böylece ‘insanlar beni daha çok görebilir ve toplum içinde var olabilirim’ diyordum. ‘Güzelliğimle etkileyerek erkekler tarafından daha çok arzulanabilirim’ diye düşünüyordum” diye konuştu.

Barbie bebek kadar güzel olmak uğruna sayısız kez bıçak altına yattığını belirten Güney geçirdiği operasyonların fazlalığıyla duyanları şaşırttı. Operasyonlara harcadığı rakam ise dudak uçuklattı. Güney, “Estetik operasyonlarım devam etmeye başladı. Kimsenin anlamayacağı çok güzel bir kadına dönüşmek istedim. Her gün kalkıp aynaya baktığımda kendimi yetersiz görüyordum. Aslında tamdım ama beynimde bir şeyler yetersizdi. Özellikle burnuma çok takıntılıydım. Burnumu 7 kere yaptırdım. 2 kere dudak kaldırma operasyonu oldum. Elmacık kemiklerim ve çene ucumu törpülettim, yüzümü ve gözlerimi çektirdim, 5 kere bacak operasyonu geçirdim, popomu doldurttum. Kendime çok emek sarf ettim ve bunun önüne geçemiyordum. Baktığımda her yerimi değiştirmiştim. Yakın çevrem bilir ben her hafta ameliyat masasındaydım.” dedi.

Estetik operasyonlar için oldukça yüklü paralar ödediğinin altını çizen Güney, “Bütün vücuduma 500 bin TL’ye yakın para gitti. Sadece popomda 200 bin TL yatıyor. Kendimde şu an 1 milyon TL’ye yakın yatırım var. Nereye kadar devam edebilirdim ki?” diye konuştu.