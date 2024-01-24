Kerem Yusuf Ersunar'dan 4.5 yıllığına Bodrumspor'a transfer oldu!

Galatasaray altyapısından yetişen ve son olarak Kırıkkalegücü FSK forması giyen genç kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ın yeni takımı belli oldu.

20 yaşındaki başarılı file bekçisi Bodrumspor ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Yusuf Ersunar’a formamız altında başarılar dileriz. 10 yıl boyunca Galatasaray altyapısında görev alan Ersunar, 2020-2021 Galatasaray A takım kadrosunda yer aldı.

Öte yandan genç file bekçisi alt yaş grubu milli takımlarda 12 kez forma giydi ve bu sezon Kırıkkalegücü Fsk ile 14 maçın tamamında görev aldı.









