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Kerem Yusuf Ersunar'dan 4.5 yıllığına Bodrumspor'a transfer oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Galatasaray altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen 20 yaşındaki genç file bekçisi Kerem Yusuf Ersunar Bodrumspor ile 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kerem Yusuf Ersunar'dan 4.5 yıllığına Bodrumspor'a transfer oldu!

Galatasaray altyapısından yetişen ve son olarak Kırıkkalegücü FSK forması giyen genç kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ın yeni takımı belli oldu.

20 yaşındaki başarılı file bekçisi Bodrumspor ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Yusuf Ersunar’a formamız altında başarılar dileriz. 10 yıl boyunca Galatasaray altyapısında görev alan Ersunar, 2020-2021 Galatasaray A takım kadrosunda yer aldı.

Öte yandan genç file bekçisi alt yaş grubu milli takımlarda 12 kez forma giydi ve bu sezon Kırıkkalegücü Fsk ile 14 maçın tamamında görev aldı.

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