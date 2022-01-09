Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan siması Keremcem ilkokulu Milas Sakarya İlkokulu ve orta öğretimi İzmir Özel Fatih Kolejinde tamamladı. Turgutreis Lisesinden 1995'te mezun oldu. İlk bestesi olan Elimde değil şarkısını mezun olduktan bir yıl sonra tamamladı. İşte ayrıntılar...

KEREMCEM KİMDİR?

28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas doğumlu Keremcem 44 yaşındadır. Asıl Adı Kerem Cem Dürük’dür. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı.

2005'te “Eylül” adlı parça ile ilk albümünü çıkardı. Ancak asıl çıkışını “Ağlayalım Beraber” adlı şarkı ile yaptı. 2005'te oyunculuk dünyasına adım atan Keremcem “Kerem ile Aslı” dizisinde rol aldı. Ayrıca O Hayat Benim, Merhaba Hayat, Kavak Yelleri, Tövbeler Tövbesi, İki Yabancı, Keskin Bıçak, Elif, Avrupa Yakası ve Aşk Oyunu dizilerinde de oynadı.

KEREM CEM ALBÜMLERİ

2004 – Eylül

2005 – Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track)

2005 – Maia

2006 – Aşk Bitti

2008 – Ateşler İçinde

2009 – Dokun

2011 – Hayata

2013 – Keremcem

