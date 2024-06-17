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Kerimcan Durmaz 'erilcan' oldu! Hülya Avşar'ın sorusuna açık açık yanıt verdi: Cinsel birliktelikler gibi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 09:54
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Kerimcan Durmaz bir süredir tarz değiştirerek farklı bir imaj yaratmasıyla gündeme geliyor. 'Erilcan' olarak kendini adlandıran fenomen Hülya Avşar'da yaşadığı değişimi anlattı. Kerimcan "4 ay önce böyle bir şey oldu bir yenilenme bir tekrardan doğma enerjisi oldu" diyerek açık açık nelerden vazgeçtiğini anlattı.

Kerimcan Durmaz 'erilcan' oldu! Hülya Avşar'ın sorusuna açık açık yanıt verdi: Cinsel birliktelikler gibi...

'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk olan Kerimcan Durmaz tarzını değiştirmişti. Kendisine 'erilcan' diyen fenomen neden böyle bir karar aldığını söyledi.

Eşçinsellik üzerine sohbet eden Avşar ve Kerimcan arasında ilginç diyaloglar geçti. "Annemle video çektik onun ardından insanlar o halimi de çok beğendi erilcan olarak
videolar da çektik ben de denemek istedim ve onu deneyimlemeye çalışırken aslında böyle hani iyi bir versiyonuma denk geldim. Onun içinden çok güzel şeyler çıkartıyorum şu an" dedi.

Hülya Avşar ise şaşırarak "Şu an bunu denemek için ne yaptın?" deyince fenomen ise Alışkanlıklarımdan vazgeçtim" dedi.

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Alışkanlıkları sorulan Durmaz şunları söyledi:

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"Yani sürekli yaptığım şeyler spesifik olarak şeyler vardı tabii ki hayatımı sürdürdüğüm, keyif almak için... Yani gezmek, tozmak ya da cinsel birliktelikler gibi... Yapmak istemiyorum bir şey yapmıyorum şu anda. Bu arada ben bundan önce de kadınlardan hoşlanan bir insandım sadece gösteren birisi değildim..."

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