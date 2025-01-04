Kerimcan Durmaz için 'yasa dışı bahis reklamı' iddiası! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'i konuşulurken, konser görüntüleri Mynet İhbar Hattı'na geldi

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de olduğu "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" soruşturması gündemdeki yerini korurken, Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelen bir görüntü dikkat çekti.

KERİMCAN DURMAZ'A DA SIÇRADI

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik konusunda sadece Ortaç ve Erbil'in olmadığının belirtildiği ihbar mesajında, Kerimcan Durmaz'ın da adı geçti.

YASA DIŞI BAHİS SİTESİNİN REKLAMI İÇİN KONSER VERMİŞ

Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde dj olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER MYNET İHBAR HATTI'NA GELDİ

WhastApp ihbar hattına gelen görüntülerde, Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı sırada arkasında bulunan dev ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı görüldü.

Söz konusu yasa dışı bahis sitesinin reklamının çıktığı anda sahnede bulunan Durmaz'ın "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler" dediği duyulurken, ardından arkasındaki dansçılarla dans ettiği görülüyor.

MALTA'DA ÇEKİLMİŞ

Görüntülerin Malta'da çekildiği iddia edilirken; tarih ise bilinmiyor.

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTI:

0533 890 54 74