MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'ın ceketinin fiyatı dudak uçuklattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

Paylaştığı eğlenceli videolarla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Kerimcan Durmaz aldığı pahalı kıyafetlerle de adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak arkadaşı Samet Liçina ile ünlü bir markanın mağazından alışveriş yaptı. Burada barok desenli ceketi deneyip o anları Instagram hesabından paylaştı.

Kerimcan Durmaz'ın ceketinin fiyatı dudak uçuklattı

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Kerimcan Durmaz'ın bir fan sayfası Durmaz'ın aldığı ceketin fiyatını paylaştı. 13.395-17.341 TL fiyatında olan ceket görenleri şaşkına çevirdi.

"DOLAR BENİ TAKİP ETSİN"
Kerimcan Durmaz, ceketinin fiyatının paylaştığı fotoğrafa, utanma emojisi gönderdi. Bunun üzerine hayranı, "Bu emoji alamadım demek mi oluyor?" yorumunu yapınca Durmaz, "Hayır çok para verdim demek oluyor" dönüşünü yaptı. Hayranı, "Aşkım doları takip etmeliydin" mesajına da Durmaz, "Canım dolar beni takip etsin" diyerek esprili bir mesaj yazdı.

kerimcann

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Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz Samet Liçina

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