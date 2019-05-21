Kerimcan Durmaz'ın skandal video sonrası ifadesi ortaya çıktı! İşte olayın perde arkası

Kerimcan Durmaz'ın, 28 Nisan Pazar Günü seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekmişti. Bir süre sessizliğini koruyan Durmaz daha sonra yayınladığı videoyla özür dilerken, birçok kişi ise savcılığa suç duyusunda bulundu.

SUÇLAMALAR ARASINDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI DA VAR

Suç duyurularını dikkate alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz, Genel Ahlaka Karşı Hayasızca Hareketler ve Genel Ahlaka Karşı Müstehcenlik suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Durmaz, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne ifadeye çağrıldı.

"HATAMI FARK EDİP SİLDİM"

Ahlak Büro Amirliği'nde ifade veren Durmaz, "Ben yurtdışındaydım. O görüntüler sosyal medya hesabımdan bir arkadaşıma atacaktım. Yanlışlıkla sosyal medya hesabımdan hikaye olarak paylaştım. Uçakta telefonu kapatmak zorunda kaldığım için durumun farkında varamadım. Uçaktan indikten sonra gelen mesajlar üzerine hatamı fark edip sildim. Ama geç kalmıştım" dedi.

