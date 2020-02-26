Kerimcan Duymaz'dan Ece Erken yorumu: Beter olacaksın!

Söylemezsem Olmaz'ın ünlü sunucusu Ece Erken'in evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşk yaşadığı iddia etmişti. Erken'in programında sık sık sert eleştirilerde bulunduğu Kerimcan Durmaz ise bu habere tepkisiz kalamadı.

magazintadinda Müstehcen görüntüleri sonrası, Söylemezsem Olmaz isimli programda Kerimcan Durmaz ile ilgili yaptığı yorumları çok konuşulan Ece Erken’e bu kez Kerimcan Durmaz’dan gönderme geldi.

Türkiye’ye tekrar dönüş yapan Kerimcan Durmaz storysinde ‘"Bugün bir haber gördüm sus! Beter olacaksın! Şey dermişim yuva yıkanın yuvası olmaz aşkım’’ sözleriye dikakt çekti. Kerimcan'ın bu sözleri Ece Erken’e gönderme olarak yorumlandı.



