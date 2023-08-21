Herkesi kendisine hayran bıraktığı maç sonrasında hocasından görülmemiş bir uyarı almıştı! Kenan Yıldız, maç sonunda berbere koştu...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Bayern Münih altyapısından kadrosuna kattığı 18 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının Udinese'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 85. dakikasında ilk kez forma şansı buldu.

ALLEGRI'DEN UYARI GELDİ

Kısa süredeki oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Yıldız; sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin uyarısına maruz kaldı.

"HEMEN YARIN SAÇLARINI KESTİRECEK"

Allegri yaptığı açıklamada "Kenan Yıldız, hemen yarın saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

SOLUĞU BERBERDE ALDI

Hocası Allegri'nin uyarısını dikkate alan Yıldız, maç sonunda soluğu berberde aldı. Saçlarını kestiren Kenan Yıldız, tıraş sonunda pozunu verdi.

