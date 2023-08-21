Herkesi kendisine hayran bıraktığı maç sonrasında hocasından görülmemiş bir uyarı almıştı! Kenan Yıldız, maç sonunda berbere koştu...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Bayern Münih altyapısından kadrosuna kattığı 18 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının Udinese'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 85. dakikasında ilk kez forma şansı buldu.
Kısa süredeki oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Yıldız; sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin uyarısına maruz kaldı.
Allegri yaptığı açıklamada "Kenan Yıldız, hemen yarın saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Hocası Allegri'nin uyarısını dikkate alan Yıldız, maç sonunda soluğu berberde aldı. Saçlarını kestiren Kenan Yıldız, tıraş sonunda pozunu verdi.