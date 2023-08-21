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Herkesi kendisine hayran bıraktığı maç sonrasında hocasından görülmemiş bir uyarı almıştı! Kenan Yıldız, maç sonunda berbere koştu...

21.08.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın da ilk kez forma giydiği maçta Udinese'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri yaptığı açıklamayla Yıldız'a uyarılarda bulundu. Hocasının söylediklerini dikkate alan genç futbolcu, soluğu berberde aldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Bayern Münih altyapısından kadrosuna kattığı 18 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının Udinese'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 85. dakikasında ilk kez forma şansı buldu.

ALLEGRI'DEN UYARI GELDİ

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Kısa süredeki oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Yıldız; sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin uyarısına maruz kaldı.

"HEMEN YARIN SAÇLARINI KESTİRECEK"

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Allegri yaptığı açıklamada "Kenan Yıldız, hemen yarın saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

SOLUĞU BERBERDE ALDI

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Hocası Allegri'nin uyarısını dikkate alan Yıldız, maç sonunda soluğu berberde aldı. Saçlarını kestiren Kenan Yıldız, tıraş sonunda pozunu verdi.

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