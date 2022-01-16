Kesenin ağzını bu kez açtılar! Dünya devi Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için geliyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun her geçen gün talipleri artıyor. Fatih Terim'in bulup yetiştirdiği isimlerden biri olarak yine tarihe geçen genç isim performansını her geçen gün arttırıyor. Milli takımda da müthiş bir performans yakalayan Kerem, teknik direktör Kuntz'un da vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

SEZON BAŞI İSTEMİŞLERDİ

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu sezon başında Atletico Madrid istemişti. Sarı-Kırmızılı yönetim genç oyuncuyu henüz satmak istememiş ve performansından faydalanmak için devam kararı almıştı. Hatta bu bağlamda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi uzatılmış ve maaşına zam yapılmıştı. Ancak bu hamleye rağmen dünya devleri Kerem'i takipten çıkmadı.

14 MİLYON EURO TEKLİF

23 yaşındaki futbolcunun dünya devleri peşinde... İspanyol basınında yer alan habere göre dünya devi Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La Liga devinin sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.

Milli futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi. 6 gol, 5 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.



