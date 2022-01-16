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Kesenin ağzını bu kez açtılar! Dünya devi Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için geliyor

16.01.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu için dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Atletico Madrid'in ilgilisinin olduğu bilinen genç oyuncu için Galatasaray kulübü sözleşme yenileyerek üstü kapalı bu transfere cevap vermişti. Atletico Madrid, Galatasaray'ın bu hamlesine rağmen isteğinden vazgeçmedi ve kesenin ağzını da sonuna kadar açtı. İşte detaylar...

Kesenin ağzını bu kez açtılar! Dünya devi Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için geliyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun her geçen gün talipleri artıyor. Fatih Terim'in bulup yetiştirdiği isimlerden biri olarak yine tarihe geçen genç isim performansını her geçen gün arttırıyor. Milli takımda da müthiş bir performans yakalayan Kerem, teknik direktör Kuntz'un da vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

SEZON BAŞI İSTEMİŞLERDİ

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu sezon başında Atletico Madrid istemişti. Sarı-Kırmızılı yönetim genç oyuncuyu henüz satmak istememiş ve performansından faydalanmak için devam kararı almıştı. Hatta bu bağlamda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi uzatılmış ve maaşına zam yapılmıştı. Ancak bu hamleye rağmen dünya devleri Kerem'i takipten çıkmadı.

14 MİLYON EURO TEKLİF

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23 yaşındaki futbolcunun dünya devleri peşinde... İspanyol basınında yer alan habere göre dünya devi Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La Liga devinin sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.

Milli futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi. 6 gol, 5 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Atlético Madrid Kerem Aktürkoğlu
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