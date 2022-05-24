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"Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin yeni bölümü yayında

24.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bölümde, Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkay Savaş ile dijital dünyada kişisel verilerin korunması, mahremiyetin sağlanması ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedildi

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirdiği bilgilendirici sohbetlerine “Keşfedecek Çok Şey Var - Teknoloji” serisiyle devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, dinleyicileri teknolojiyle ilgili en güncel bilgilerle buluşturan serinin “Siber Güvenlik: Dijital dünyada ne kadar güvendeyiz?” başlıklı yeni bölümünde günümüz dijital dünyasında kritik bir role sahip olan siber güvenlik masaya yatırıldı.

Necdet Çalışkan moderatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkay Savaş konukluğunda gerçekleştirilen podcast yayınında, dijital dünyada güvenliği ve mahremiyeti korumanın ne kadar mümkün olduğu, siber güvenliğin aslında hayatımıza nasıl girdiği ve geleceğimizi ne yönde etkileyeceği konuşuldu.

Bu konudaki kişisel farkındalığın çok önemli olduğunu belirten Erkay Savaş, dünyada ve ülkemizde hazırlık aşamasında olan düzenlemelere ve tüzüklere de değindi.

Her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor’un podcast kanalı “Keşfedecek Çok Şey Var”a ve teknoloji serisine Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

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