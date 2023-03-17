Kesik el sahnesi tepki toplamıştı! Yargı’nın Savcı Pars’ının yerine bakın kim geliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın ayrılığı olaylı olmuştu. Yapım şirketi ve senarist tarafından diziyi aniden bıraktığı yönünde eleştirilen Ak açıklama yapmış ve yapımı daha önce bilgilendirdiğini ancak yanıt alamadığını dile getirmişti.

Pars Savcı'nın kaybolmasının ardından kesik elin ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine Yurdaer Okur diziye dahil olacak. Ünlü isim daha önce konuk oyuncu olarak diziye katılmıştı.

48 yaşında olan Yurdaer Okur’un daha önce rol aldığı diziler arasında Yeter, Kefaret, Hakim, Kuruluş Osman ve Karadayı'da bulunuyor.

Aslen Rizeli olan başarılı oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu.



