MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kesik el sahnesi tepki toplamıştı! Yargı’nın Savcı Pars’ının yerine bakın kim geliyor

Kesik el sahnesi tepki toplamıştı! Yargı’nın Savcı Pars’ının yerine bakın kim geliyor

17.03.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın ayrılığı diziye damga vurdu. Rıdvan'ın ölümünden sonra haber alınamayan Pars Savcı kayıplara karışmış, final sahnesinde ise sosyal medyada tepkilere neden olan kesik el kadraja girmişti. Tartışmalı bir şekilde diziden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine Yargı’ya dahil olacak isim belli oldu.

Kesik el sahnesi tepki toplamıştı! Yargı’nın Savcı Pars’ının yerine bakın kim geliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın ayrılığı olaylı olmuştu. Yapım şirketi ve senarist tarafından diziyi aniden bıraktığı yönünde eleştirilen Ak açıklama yapmış ve yapımı daha önce bilgilendirdiğini ancak yanıt alamadığını dile getirmişti.

el

Pars Savcı'nın kaybolmasının ardından kesik elin ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Mehmet Yılmaz Ak’ın yerine Yurdaer Okur diziye dahil olacak. Ünlü isim daha önce konuk oyuncu olarak diziye katılmıştı.

yurdaer

48 yaşında olan Yurdaer Okur’un daha önce rol aldığı diziler arasında Yeter, Kefaret, Hakim, Kuruluş Osman ve Karadayı'da bulunuyor.

yurdaer-okur

Aslen Rizeli olan başarılı oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu.

yurdaer1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Londra'dan döndü! Doğumun nerede olacağını açıkladı Londra'dan döndü! Doğumun nerede olacağını açıkladı
'Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...''Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...'
Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Her detayını paylaştıSütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Her detayını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi sosyal medya yaşında ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Mengü ve Portakal'dan sonra Özgür Demirtaş da açıkladı: Muharrem İnce bana da mesaj atarak...

Mengü ve Portakal'dan sonra Özgür Demirtaş da açıkladı: Muharrem İnce bana da mesaj atarak...

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı

Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.