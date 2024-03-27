Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A. isimli şahıs Marmaris’te İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.