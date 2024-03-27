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Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA İHA
27.03.2024 15:52
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A. isimli şahıs Marmaris’te İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

M.A. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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