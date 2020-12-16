Keşli cevizli erişte nasıl yapılır? Bolu usulü keşli cevizli erişte nedir? MasterChef keşli cevizli erişte tarifi ve malzemeleri

Bolu yöresinin eşsiz lezzetleri arasında yer alan keşli cevizli erişte hem pratik hem de oldukça lezzetli bir yemekç Sofralarında farklı bir lezzet sunmak isteyen vatandaşların araştırdığı keşli cevizli erişte tarifini yapmak oldukça pratik ve kolay. Peki, Bolu usulü keşli cevizli erişte nasıl yapılır? 15 Aralık MasterChef 2020 keşli cevizli erişte tarifi ve malzemeleri.
500 g erişte
1 su bardağı ceviz
1 su bardağı rendelenmiş keş
2 çorba kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Su
Kaynayan suya erişteler atılarak pişmeye bırakılır. Diğer tarafta tereyağı tavaya alınır. Üzerine kırılmış ceviz ve rendelenmiş keş eklenerek beraber kavrulur. Pişen eriştenin yarısı servis tabağına alınır. Üzerine rendelenmiş keş ve ceviz serpilir.
Kalan diğer erişte de üzerine eklenir. En son üzerine kavrulmuş olan keş ve ceviz dökülerek sıcak servis yapılır.
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