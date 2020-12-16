Keşli cevizli erişte nasıl yapılır? Bolu usulü keşli cevizli erişte nedir? MasterChef keşli cevizli erişte tarifi ve malzemeleri

Bolu yöresinin eşsiz lezzetleri arasında yer alan keşli cevizli erişte hem pratik hem de oldukça lezzetli bir yemekç Sofralarında farklı bir lezzet sunmak isteyen vatandaşların araştırdığı keşli cevizli erişte tarifini yapmak oldukça pratik ve kolay. Peki, Bolu usulü keşli cevizli erişte nasıl yapılır? 15 Aralık MasterChef 2020 keşli cevizli erişte tarifi ve malzemeleri.

MALZEMELER NELER?

500 g erişte

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı rendelenmiş keş

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Su

BOLU USULÜ KEŞLİ CEVİZLİ ERİŞTE TARİFİ

Kaynayan suya erişteler atılarak pişmeye bırakılır. Diğer tarafta tereyağı tavaya alınır. Üzerine kırılmış ceviz ve rendelenmiş keş eklenerek beraber kavrulur. Pişen eriştenin yarısı servis tabağına alınır. Üzerine rendelenmiş keş ve ceviz serpilir.

Kalan diğer erişte de üzerine eklenir. En son üzerine kavrulmuş olan keş ve ceviz dökülerek sıcak servis yapılır.

