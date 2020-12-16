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Orman kebabı nasıl yapılır? Orman kebabı tarifi nedir? MasterChef orman kebabı tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 16.12.2020 00:15 | Son Güncelleme:
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Orman kebabı nasıl yapılır? Orman kebabı tarifi nedir? MasterChef orman kebabı tarifi ve malzemeleri

Orman kebabı, MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyununda yer alan yemeklerden biri oldu. Bolu mutfağından oluşan lezzetlerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar en lezzetli orman kebabını yapabilmek için yarıştı. İçinde bulunan sebze ve etlerle Türk mutfağının sevilen yemeklerinden olan orman kebabının tarifi de merak edildi. Peki orman kebabı nasıl yapılır? İşte orman kebabı tarifi ve malzemeleri.

Orman kebabı, Anadolu’nun sevilen yemekleri arasında yer alan adeta bir besin deposudur. Orman kebabı nasıl yapılır sorusunun yanıtı soflarına farklı lezzetler sunmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Oldukça besin deposu yüklü bir yemek olan orman kebabı lezzetli tadıyla sofraları şenlendiriyor. Peki, orman kebabı nasıl yapılır? İşte, orman kebabı tarifi ve malzeme listesi.

ORMAN KEBABI MALZEMELERİ

750 gr kuşbaşı dana eti
1 kuru soğan 3 orta boy havuç
3 orta boy patates
1 su bardağı haşlanmış bezelye
Tuz
Karabiber
Kekik

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ORMAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı dana eti düdüklüde 10 dakika haşlanır. ( Düdüklüye kullanmıyorsanız tencerede de olabilir).
Haşlama işlemi sürerken patates ve havuç kuşbaşı doğranıp sıvı yağda kızartılır.

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Bezelye haşlanır. ( hazır da kullanabilirsiniz)
Bir başka tencerede piyazlık doğranmış soğan sıvı yağda hafif öldürülür.
İçine haşlanmış et ve bezelye, kızarmış havuç ve patates de katılır.
Etin haşlama suyundan dilediğiniz kadar koyulur.
Yemeği sulu tercih ederseniz üstünü kaplayıncaya kadar ilave edebilirsiniz.
Son olarak tuz, karabiber ve kekik de ilave ederek 15 dakika kadar birlikte pişirilir.
Tüm malzeme pişmiş olduğu için 15 dakika yeterlidir.
Yemeğimiz pilav ile çok iyi ikili olacaktır.

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