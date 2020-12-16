Iza bulgur pilavı nasıl yapılır? Iza bulgur pilavı tarifi nedir? İşte MasterChef ıza bulgur pilavı tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye son bölümde Bolu'ya konuk oldu. Bolu mutfağına özgü yemeklerden oluşan menü yarışmacılar tarafından hazırlandı. Menüde ıza bulgur pilavı da yer aldı. Bolu’nun Seben ilçesinde yetişen ve oldukça sağlıklı, leziz bir bulgur türü olan ıza bulgurundan pilav tarifini sizler için derledik. Peki ıza bulgur pilav nasıl yapılır? Iza bulguru tarifi ve malzemeleri.

IZA BULGUR PİLAVI MALZEMELERİ

2 Su Bardağı Iza Bulguru

4 Yemek Kaşığı Köy Tereyağı

2 Diş Sarımsak

2 Adet Domates

1 Çay Kaşığı Tuz

5 Su Bardağı Su

IZA BULGUR PİLAVI TARİFİ

Bulgur geniş bir tencere içerisinde kaynar 4 su bardağı ile ıslatılarak bekletilir.

Farklı bir tencerede sarımsak köy tereyağı ile kavrulur.

Üzerine bulgur eklenir.

Daha sonrası üzerine rendelenmiş domates, su ve tuz eklenerek kısık ateşte suyu çekilinceye kadar pişirme işlemi tamamlanır.

Pişirme işlemi sonrasında 15-20 dakika kadar bekletilerek dinlendirilir.

Not: Seben ilçesinde yıllık 200 tonun üzerinde elde edilen Iza Bulguru, ilçe merkezinde ve köylerinde pilav yapımında pirinç yerine daha çok tercih edilmektedir. Tarladan özenle toplanıp, sofralarda farklı bir lezzet olarak Osmanlı’dan günümüze kadar gelen Iza Bulguru, özellikle ülkemizde yetiştirilen Siyez bulguru ile benzer lezzeti ve özellikleri taşımaktadır. Tarihi dokusunu koruyan bu eşsiz lezzet eski dönemlerde ailece toplanılan sofralarda tepsiler içerisinde tahta kaşıklar ile tüketilmekteydi. Iza bulgurunun kanser, şeker, damar ve kalp hastalıklarına önleyici ve tedavi edici olabileceğini rapor eden çalışmalar bulunmaktadır.

