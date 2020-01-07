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Kestane şekeri nasıl yapılır? İşte kestane şekeri tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kestane şekeri Bursa'nın en özel lezzetlerinden biridir. Geleneksel lezzetlerimizden biri olan kestane şekeri birçok tatlıda da kendisine yer bulur. Son zamanlarda kestane şekerinin çeşitleri de çoğalmıştır. Kestane şekeri nasıl yapılır diyenler için oldukça pratik ve son derece leziz bir tarif vereceğiz. Belki de bu kestane şekeri tarifiyle birçok paketli üründen daha başarılı olabilirsiniz! İşte ev yapımı kestane şekeri tarifi...

Kestane şekeri nasıl yapılır? İşte kestane şekeri tarifi

Hazır kestane mevsimindeyken, evde kestane şekeri yapmaya ne dersiniz? Canınız tatlı bir şeyler yemek istediğinde hazırladığınız kestane şekerinden birkaç atıştırmalık yapabilirsiniz. Bursa'nın geleneksel lezzetlerinden olan kestaneyi evde hazırlamak için en doğru tarifi sizlerle buluşturacağız. Kestane şekeri yapımı gözünüzü korkutmasın çünkü gerçekten düşündüğünüz kadar zor değil. Kestaneler haşlandıktan sonra gerisi geliyor :) İşte kestane şekeri tarifi ve yapımı.

KESTANE ŞEKERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram kestane şekeri
1 su bardağı toz şeker
Bir su bardağı su
Birkaç damla limon suyu

KESTANE ŞEKERİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak kestaneleri haşlayacağız. Bunun için kestaneleri tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan 10 dakika sonra kestaneleri ocaktan alın.
Kestanelerin suyunu süzün ve bıçakla kabuklarını ayıklayın.
Şimdi şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri tencereye alın. Orta ateşte kaynayana kadar karıştırın. Şekerli su kaynadıktan sonra içine birkaç damla limon suyunu ilave edin. Bir taşım daha kaynatın.
Ocağı kısık ateşe getirin ve içine kabuklarını soyduğunuz kestaneleri ekleyin. Kestaneleri bu şekilde yaklaşık 15 dakika daha kaynatın.
Ateşten aldıktan sonra kestane şekerlerini soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Soğuduktan sonra şerbetin içinde bir gece de buzdolabında bekletin. Afiyet olsun.

KESTANE ŞEKERİ KALORİ ORANI NEDİR?

100 gram kestane şekeri yaklaşık 204 kaloridir.

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