Kevin Grosskreutz Survivor'a katılacak

2015 yazında Galatasaray'a transfer olan ancak evraklardaki sorun nedeniyle hiç forma giyemeyen Kevin Grosskreutz, bugünlerde futbol dışında gündeme geliyor.
32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, ülkesi Almanya'da yayınlanan Survivor formatındaki programa katılacak. Almanya'nın SAT 1 kanalında yayınlanan program, pandemi nedeniyle bu yıl yayınlanamadı.
Alman oyuncu, emekliliğini açıklamamış olsa da 3 Ekim 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Son olarak 3. Lig takımı Uerdingen'in formasını terleten Grosskreutz'un sahalara geri dönmesi beklenmiyor.
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