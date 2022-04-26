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Kevin-N'Koudou'nun Milli Takım tercihi şaşırttı! Fransa'yı bırakıp...

26.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Milli Takımı için yıllardır bekleyen ve bir türlü çağırılmayan Georges Kevin-N'Koudou kararını değiştirdi. İkinci vatandaşlığı olan Kamerun Milli Takımı'na mesaj gönderen yıldız oyuncu, formayı terletmeye hazır olduğunu belirtti.

Kevin-N'Koudou'nun Milli Takım tercihi şaşırttı! Fransa'yı bırakıp...
Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges Kevin-N'Koudou, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyebilir. Yıllardır Fransa Milli Takımı'ndan davet bekleyen yıldız oyuncu kararını değiştirdi.

KAMERUN İLE MACERAYA HAZIR

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Kamerun basını, 27 yaşındaki futbolcunun Fransa Milli Takımı için uzun süredir beklendiğini ve bundan yorulduğunu yazdı. Medyada yer alan haberde N'Koudou'nun artık Kamerun ile bir maceraya karşı olmadığı belirtildi. N'Koudou, "Beklemekten gerçekten sıkıldım. Kamerun için hazırım" dediği öğrenildi. N'Koudou'nun Kamerun Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer almak istediği vurgulanırken, milli takım heyetinin de Beşiktaşlı futbolcuyla doğrudan temasa geçeceği ifade edildi.

BU SEZON 2 GOL ATTI

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Bu sezon Beşiktaş ile 14 maçta forma giyen Kevin N'Koudou, 2 kez fileleri havalandırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kamerun Fransa Milli Futbol Takımı
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