Kevin-N'Koudou'nun Milli Takım tercihi şaşırttı! Fransa'yı bırakıp...

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges Kevin-N'Koudou, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyebilir. Yıllardır Fransa Milli Takımı'ndan davet bekleyen yıldız oyuncu kararını değiştirdi.

KAMERUN İLE MACERAYA HAZIR

Kamerun basını, 27 yaşındaki futbolcunun Fransa Milli Takımı için uzun süredir beklendiğini ve bundan yorulduğunu yazdı. Medyada yer alan haberde N'Koudou'nun artık Kamerun ile bir maceraya karşı olmadığı belirtildi. N'Koudou, "Beklemekten gerçekten sıkıldım. Kamerun için hazırım" dediği öğrenildi. N'Koudou'nun Kamerun Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer almak istediği vurgulanırken, milli takım heyetinin de Beşiktaşlı futbolcuyla doğrudan temasa geçeceği ifade edildi.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Bu sezon Beşiktaş ile 14 maçta forma giyen Kevin N'Koudou, 2 kez fileleri havalandırdı.



