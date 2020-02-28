Kevin Prince Boateng: "Aklımız Türk askerinde"

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, Alanyaspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kevin Prince Boateng "Güzel galibiyet. Tebrikler takım!" paylaşımında bulunurken, şehit olan Türk askerlerini de unutmadı ve şöyle devam etti; "Aklımız İdlib'de şehit olan Türk askerlerinde... Başınız sağolsun."
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