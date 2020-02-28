SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Kevin Prince Boateng: "Aklımız Türk askerinde"

Kevin Prince Boateng: "Aklımız Türk askerinde"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.02.2020 23:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, şehit Türk askerleri için paylaşımda bulundu.

Kevin Prince Boateng: "Aklımız Türk askerinde"

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, Alanyaspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kevin Prince Boateng "Güzel galibiyet. Tebrikler takım!" paylaşımında bulunurken, şehit olan Türk askerlerini de unutmadı ve şöyle devam etti; "Aklımız İdlib'de şehit olan Türk askerlerinde... Başınız sağolsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Gökhan Gönül: Tüm Türkiye'nin başı sağ olsunGökhan Gönül: Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş boateng

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Şehit haberinin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama! Fahrettin Altun açıkladı

Şehit haberinin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama! Fahrettin Altun açıkladı

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajları

Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajları

Fenerbahçe'den Comolli'ye flaş teklif

Fenerbahçe'den Comolli'ye flaş teklif

Beşiktaş Burak Yılmaz'la güldü

Beşiktaş Burak Yılmaz'la güldü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Sergenli ilk maçında Beşiktaş kazandı

Sergenli ilk maçında Beşiktaş kazandı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kevin Prince Boateng: "Aklımız Türk askerinde"

Kevin Prince Boateng: "Aklımız Türk askerinde"

Loris Karius'tan Mehmetçik paylaşımı!

Loris Karius'tan Mehmetçik paylaşımı!

Gökhan Gönül: Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun

Gökhan Gönül: Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun

Burak Yılmaz: Bir ölür, bin diriliriz!

Burak Yılmaz: Bir ölür, bin diriliriz!

Boateng neden oynamadı? Sergen Yalçın açıkladı

Boateng neden oynamadı? Sergen Yalçın açıkladı

Alanyaspor Beşiktaş maçında penaltı tartışması

Alanyaspor Beşiktaş maçında penaltı tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.