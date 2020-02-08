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Kevin-Prince Boateng: Bundan daha iyisi olamazdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.02.2020 21:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, ilk maçında gol atma başarısına eriştiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Kevin-Prince Boateng: Bundan daha iyisi olamazdı

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk maçında golle tanıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Boateng, "Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu" şeklinde konuştu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Golden sonra stat hoparlöründen kendisinin de çok sevdiği İbrahim Tatlıses’in ‘Bi tanem’ şarkısının çalınmasıyla ilgili başarılı oyuncu, "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu. Unutulmaz bir andı" diye konuştu.

"GOLE YAKIN BÖLGELERDE OYNAMAYI TERCİH EDİYORUM"

Hangi pozisyonda oynamayı daha çok sevdiğine ilişkin ise Boateng, "Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum. Ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hala goller atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım" dedi.

(İHA)

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