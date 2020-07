Kevin Prince Boateng'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng, antrenman öncesi, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.

33 yaşındaki futbolcu, kulübü Fiorentina'ya geri dönecek.

Boateng'den açıklama: "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için. Sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız."