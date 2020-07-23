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Kevin Prince Boateng'dan Beşiktaş'a veda mesajı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.07.2020 22:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sezon arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, takıma ve takım arkadaşlarına veda etti.

Kevin Prince Boateng'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng, antrenman öncesi, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.

33 yaşındaki futbolcu, kulübü Fiorentina'ya geri dönecek.

Boateng'den açıklama: "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için. Sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız."

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