Kevin Prince Boateng'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng, antrenman öncesi, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.
33 yaşındaki futbolcu, kulübü Fiorentina'ya geri dönecek.
Boateng'den açıklama: "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için. Sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız."
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