Kevin Prince Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız

Kulüpten aldığı izinle İtalya’ya giden ve karantina sürecini burada geçiren tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Karantina döneminin çocuklar için oldukça zor olduğunu söyleyen Boateng, “İtalya’da birçok yer kapalı ancak yavaş yavaş kendine geliyor. İnsanların acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını yerler açık. Yetişkinler için durum zor ama çocuklar için de oldukça zor. Çocukları kapalı ortamda tutmak, onun için oyun kurmak, iyi vakit geçirmesini sağlamak kolay değil. Bir çocuk okulu özlediğini söylüyorsa durumu oradan anlayabilirsiniz” diye konuştu.

“GANA’DA DURUM AVRUPA’DAKİ KADAR KÖTÜ DEĞİL”

Ülkesi Gana’daki durumlar hakkında da bilgiler veren Boateng, şu ifadeleri kullandı:

“Gana’da da vakalara rastlanmış ancak İtalya, ya da Avrupa’daki kadar durum kötü değil. Oradakilerle iletişim halindeyim. Yardım kampanyalarına da katılıyorum. Ancak dediğim gibi Avrupa’daki gibi durum kötü gözükmüyor.”

“BİR MAÇ ORGANİZE ETME ŞANSI OLSUN İSTERDİM”

Virüsten etkilenenlere yardım etmek için bir maç organize etme şansı olmasını istediğini ancak şu andaki durumda bunun mümkün olmadığını dile getiren Boateng, “Biz oyuncular olarak bence en ön safta yer almalıyız. Ünlü insanlarız. Toplumdaki konumumuz bizi bir rol model haline getiriyor. Aslına bakarsanız bir bakıma çok şanslıyız. Yaptığımız işin bize getirdiği finansal getiri sonrasında toplumda farklı bir statümüz var. Katkı yapma anlamında rol model olmalıyız. Bir maç organize etme şansı olsun isterdim. Şarkıcılar bu anlamda şanslılar. Yalnızlar, o tip organizasyonlar yapılabiliyor. Oyuncuların sorumluluk alması, rol model olması gerekiyor” dedi.