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Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağdı

12.12.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'a giden Burak Özçivit, bir oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanıp suçsuz bulunan Kevin Spacey ile buluştu. Spacey ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Özçivit'e tepki yağdı.

Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağdı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ünlü ülke dışına çıkan oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Özçivit, buluşmadan kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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TACİZLE SUÇLANMIŞTI

Özçivit, aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey ile bir araya gelerek maç izledi. O anları 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum gecikmedi.

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TEPKİ YAĞDI

Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar veren Burak Özçivit, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncu için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı.
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NE OLMUŞTU?

Şimdilerde 51 yaşında olan Anthony Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Adı cinsel saldırı olayına karışan Spacey, 14 yaşında çocuğa cinsel saldırıdan yargılandı.

30'dan fazla kadına cinsel tacizden yönetmen James Toback yargılanıyor.

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