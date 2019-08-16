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Keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenler için hazırladığımız 7 tatlı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 16.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Tatlı yemeye doyamayanlar için enfes 7 tarifimiz geliyor! İşte ağzının tadını bilenler için Mynet Yemek'in en özel tarifleri...

Keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenler için hazırladığımız 7 tatlı

Tatlısınız bir hafta sonu düşünemiyorsanız size harika 7 öneri sunacağız. Şeçin, beğenin! Sonrasında marş marş mutfak yolu! :)

ÇİLEKLİ ÇİKOLATA KAVANOZU
çilekli
Bize ''mutluluğun tatlısını yapabilir misiniz?'' dediler, ''neden olmasın?'' dedik. Bol çilekli, bademli fıstıklı ve tabii ki boool çikolatalı bir kavanoz hazırladık. Tarifin detayları için tıklayın.

KARAMELLİ ETİMEK TATLISI
karamelli
Annelerimizin klasik lezzetlerinden Karamelli Etimek Tatlısı, lezzetiyle misafirlerinizin başını döndürecek. Tarifin detayları için tıklayın.

NEKTARİNLİ KOLAY TURTA
nektari
Yapılışı çok pratik, tadı enfes... Nektarinli Kolay Turta tarifimiz, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez tatlınız olacak. Tarifin detayları için tıklayın.

MAGNOLİA
magno
Diyet yapanlar için bile oldukça hafif bir tatlı! Lezzetine bayılacaksınız... Tarifin detayları için tıklayın.

KARADUTLU LOR TATLISI
kara
Eşsiz bir lezzet, hafif bir tat. Tam yaz ayları için yapılacak bir tarif. Detayları için tıklayın.

FRAMBUAZLI YOĞURT TATLISI
fram
Ekşi tatlı uyumunu seviyorsanız bu tatlı tam sizlik! 2 porsiyon yemek bile serbest :) Tarifin detayları için tıklayın.

KAT KAT ÇİKO MİLFÖY
kat
Çikolata krizine karşı acilen hazırlanabilen, çok pratik ve aşırı lezzetli bir tarif. Detayları için tıklayın.

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