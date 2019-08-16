Keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenler için hazırladığımız 7 tatlı

Tatlısınız bir hafta sonu düşünemiyorsanız size harika 7 öneri sunacağız. Şeçin, beğenin! Sonrasında marş marş mutfak yolu! :)

ÇİLEKLİ ÇİKOLATA KAVANOZU



Bize ''mutluluğun tatlısını yapabilir misiniz?'' dediler, ''neden olmasın?'' dedik. Bol çilekli, bademli fıstıklı ve tabii ki boool çikolatalı bir kavanoz hazırladık. Tarifin detayları için tıklayın.

KARAMELLİ ETİMEK TATLISI



Annelerimizin klasik lezzetlerinden Karamelli Etimek Tatlısı, lezzetiyle misafirlerinizin başını döndürecek. Tarifin detayları için tıklayın.

NEKTARİNLİ KOLAY TURTA



Yapılışı çok pratik, tadı enfes... Nektarinli Kolay Turta tarifimiz, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez tatlınız olacak. Tarifin detayları için tıklayın.

MAGNOLİA



Diyet yapanlar için bile oldukça hafif bir tatlı! Lezzetine bayılacaksınız... Tarifin detayları için tıklayın.

KARADUTLU LOR TATLISI



Eşsiz bir lezzet, hafif bir tat. Tam yaz ayları için yapılacak bir tarif. Detayları için tıklayın.

FRAMBUAZLI YOĞURT TATLISI



Ekşi tatlı uyumunu seviyorsanız bu tatlı tam sizlik! 2 porsiyon yemek bile serbest :) Tarifin detayları için tıklayın.

KAT KAT ÇİKO MİLFÖY



Çikolata krizine karşı acilen hazırlanabilen, çok pratik ve aşırı lezzetli bir tarif. Detayları için tıklayın.



