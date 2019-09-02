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Keylor Navas, PSG'de

FRANSA HABERLERİ  | 02.09.2019 20:53 | Son Güncelleme

Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, Real Madrid forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı transfer etti.

Keylor Navas, PSG'de

Fransız Kulübü'nden yapılan açıklamada, Keylor Navas ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığı ve kaleci Alphonse Areola'nın 1 yıllığına Real Madrid'e kiralanacağı duyuruldu.

İspanyol medyasında çıkan haberlerde, PSG'nin 32 yaşındaki kaleci için Real Madrid'e ayrıca 15 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. Kosta Rikalı kaleci, 2014'te katıldığı Real Madrid'in 162 maçta kalesini korudu.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

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Keylor Navas psg real madrid Alphonse Areola

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