Khabib Nurmagomedov’dan şok itiraf!

Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas’ta İrlandalı dövüşçü Conor McGergor ile yaptığı maçı kazanan Rus Khabib Nurmagomedov, şok bir itirafta bulundu. Maç öncesi yaşadıklarını anlatan Khabib Nurmagomedov, neredeyse maça çıkamayacak duruma geldiğinden bahsetti. Conor McGregor’ı yendiği maç öncesi vücudunu çok zorladığını belirten Khabib Nurmagomedov, “Gece nöbet geçirdim. Biraz da kilo kaybettim. Maça çıkamayacağımdan korktum” dedi.

Conor McGregor ile yaptığı UFC229 maçının öncesi ve sonrasında yaşananlar ile gündem olan Khabib Nurmagomedov'a sürpriz bir teklif geldi. Rap şarkıcısı 50 Cent, Khabib Nurmagomedov'a 2 milyon dolarlık bir teklifte bulundu.

Conor McGregor’ı yendikten sonra ringin dışında İrlandalı dövüşçünün ekibine saldıran Khabib Nurmagomedov, olay maç öncesi yaşadıklarını Rus televizyonuna anlattı. Khabib Nurmagomedov, maça çıkamayacağı endişesi yaşadığını belirtirken “Dövüşten iki gece önce çok iyi uyudum. Ancak ertesi gün maça çıkacağım gece pek fazla uyuyamadım. Vücudumu çok zorladığım için nöbet geçirdim. Kilo kaybettim. Kendimi çok kötü ve hasta hissediyordum. Eğer Conor McGergor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım. O zaman bu yaşadıklarımı bahane olarak sunduğum düşünülebilirdi” dedi.