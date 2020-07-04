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Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüsten hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un yeni tip koronavirüse yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetti.

Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs tanısıyla mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Nurmagomedov'un vefatını sporcunun menajeri Ali Abdelaziz, sosyal medya hesabından duyurdu.

31 yaşındaki sporcu, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, ailesinde 20'den fazla kişinin koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve birçoğunun hayatını kaybettiğini dile getirmişti.

(AA)


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