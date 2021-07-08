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Khouma Babacar, kalp spazmı geçirdi

08.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor'da Senegalli golcü Khouma Babacar sabah antrenmanında kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Khouma Babacar, kalp spazmı geçirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'a Babacar'dan kötü haber geldi.

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28 yaşındaki santrfor takımının bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda rahatsızlanarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babacar'a yapılan tetkiklerin ardından kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Alanya'da özel bir hastanede yapılacaktır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
corona olmuşmuydu acaba
Allah şifa versin
Korona aşısıyla bir bağlantısı olabilirmi diye sormadan edemiyor insan!!

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