Kibar Feyzo filminde rol alan askerin son hali görenleri şaşırttı

1978 yapımı Atıf Yılmaz imzalı Kibar Feyzo, Türk Sineması’nın kült yapımları arasında yer alır. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Milyonların sevgilisi Kemal Sunal’ın başrolünü üstlendiği Kibar Feyzo’da ayrıca; Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar gibi önemli isimler rol alıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran askerin son hali şaşırttı!

Filmin ilk sahnesinde Kemal Sunal ifade verirken, arkada hiç kıpırdamadan duran iki askerden biri Aslan Cergel'den başkası değil. Aslan Cergel, o dönem gerçekten de askerdi ve set ekibinin güvenliğini sağlamak için oradaydı. Aslen Trabzonlu olan Aslan Cergel şu an Avusturya'da yaşıyor. İşte Aslan Cergel'in son hali…



