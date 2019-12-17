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Kibar Feyzo filminde rol alan askerin son hali görenleri şaşırttı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Efsane film Kibar Feyzo’yu izlemeyen kalmamıştır. Yeşilçam’ın unutulmazları arasında yer alan Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran askerin son hali şaşırttı!

1978 yapımı Atıf Yılmaz imzalı Kibar Feyzo, Türk Sineması’nın kült yapımları arasında yer alır. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Milyonların sevgilisi Kemal Sunal’ın başrolünü üstlendiği Kibar Feyzo’da ayrıca; Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar gibi önemli isimler rol alıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran askerin son hali şaşırttı!

Filmin ilk sahnesinde Kemal Sunal ifade verirken, arkada hiç kıpırdamadan duran iki askerden biri Aslan Cergel'den başkası değil. Aslan Cergel, o dönem gerçekten de askerdi ve set ekibinin güvenliğini sağlamak için oradaydı. Aslen Trabzonlu olan Aslan Cergel şu an Avusturya'da yaşıyor. İşte Aslan Cergel'in son hali…

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Anahtar Kelimeler:
Kibar Feyzo kemal sunal yeşilçam filmleri

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bir türk Avusturyada yaşamaz, yaşam savaşı verir. Avusturyalılarda aşırı türk ve müslüman düşmanlığı vardır.
hiç samimi değilsin. Türk'ü küçük Avusturya'yı büyük yazmışsın.ayrica sen nasıl bir kafasın,çakma milliyetçi seni.senin gibiler yüzünden ilerleyemiyoruz
@pdks varsa sizin yuzunuzden var, gittiginiz yerleri geldiginiz yerlere benzetmeye calisirsan sevmezler tabi.
bizdeki kadar ırkçılık yoktur Avusturya'da. :))
ah canım abim benim ALLAH sizlere uzun ömür versin seninde o güzel filme katkın olmuş,emeğinize sağlık..
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