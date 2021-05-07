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Kibariye kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kibariye'nin gerçek adı nedir?

07.05.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Kibariye, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 7 Mayıs Cuma akşamı konuğu oldu. Bir süredir ekranlarda görülmeyen Kibariye kısa sürede gündemin en çok aranan isimlerinden oldu. Peki, Kuzeyin Oğlu Volka Konak'ın konuğu Kibariye'nin gerçek adı nedir? İşte, ayrıntılar...

Kibariye kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kibariye'nin gerçek adı nedir?

Şarkıcı Kibariye'nin gerçek adı araştırılıyor. Sesi birçok kişinin gönlünde taht kuran Kibariye'nin ilk albümü 1981 yılında çıkmıştır. Kibariye olarak tanınan ünlü şarkıcının asıl adı ise Bahriye Tokmak'tır. İşte, Kuzeyin Oğlu Volka Konak'ın konuğu Kibariye'nin hayat hikayesi...

KİBARİYE KİMDİR?

Kibariye'nin gerçek adı Bahriye Tokmak’tır. 10 Ağustos 1960 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinin Kapaklı Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Ailesinin maddi durumu sebebi ile hiç okula gidemeyen Kibariye, ilk olarak Akhisar’da bir gazinoda sahne aldı. Daha sonra İzmir Fuarı’nda sahne almaya başlayan Kibariye, fuara gelen sanatçıların ilgisini çekti ve İzmir’den İstanbul’a geldi. İstanbul’da Stardust Gazinosu’nda sahne almaya başlayan Kibariye’nin kısa süre sonra hayatı değişti. Gelen yılbaşı teklifi ile 1981’de TRT ekranlarında yer aldı.

İlk Show programı “Darısı Başınıza” isimli evlendirme programında yer aldı. Daha sonra ATV’de “Eğlen Coş İşte Kiboş” ismi ile kendi programını yapmaya başladı. ATV’den ayrılarak Star TV’ye geçen Kibariye, burada da “Kibariye Show” programını yapmaya başladı. Son olarak ise Fox TV’de yer alan “Ben Söylerim” programında jüri üyeliği yapmıştır.

Kibariye, 21 Aralık 1979’da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve daha sonra evliliği son buldu. 1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yaptı. Bu evliliğinden Birgül isminde bir de kızı oldu.

Kibariye'nin albümleri

Kimbilir (1981)
Aşkın Adresi (1982)
Gelin Ağıtı (1982)
İşte Kibariye (1983)
Hayat Merdiveni (1985)
Kibariye (1986)
Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)
Hançer (İyimserim) (1987)
Sevmenin Bedeli (1987)
Avustralya Konseri (1988)
Arabesk'in Sultanı (1989)
En Büyük Kibariye (1989)
Aşk Çemberi (1990)
Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)
Şarkılara Hayat Veren (1990)
Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)
Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)
Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)
İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)
Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)
Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)

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Kibariye
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