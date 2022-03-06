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Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında ve nereli? Kibariye evli mi?

06.03.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hap Koydum, Gidemem, Ah İstanbul gibi şarkılarla dinleyicilerin akıllarına kazınan Kibariye Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısıdır. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Kibariye 1979-1996 yılları arasında Tunay Ürek ile evli kaldı. Şarkıcılık kariyeri boyunca birçok albüm çalışmasına imza atan Kibariye, 2. evliliğinden olan Birgül adında bir kız çocuğu annesidir. İşte Kibariye hakkında detaylar...

Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında ve nereli? Kibariye evli mi?

Ünlü şarkıcı Kibariye (61) 2. evliliğini 1999 yılında Ali Küçükbalçık (41) ile yaptı. Bahriye Tokmak adıyla da bilinen Kibariye Çingene kökenlidir. Kibariye şarkıcılığın yanında Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Çeşm-i Bülbül, Hayatım Roman, Reyting Hamdi gibi projelerle de ekran önüne geçti. İşte Kibariye hakkında detaylar...

Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında ve nereli? Kibariye evli mi?

KİBARİYE KİMDİR?

10 Ağustos 1960 Manisa Akhisar doğumlu Kibariye 61 yaşındadır. Kibariye dünyaya geldiğinde annesi ile babası henüz evlenmemiş. Bu nedenle nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçti. 1981'de kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye müracaat etti ve 1960 olarak değiştirdi. Sonraki zamanlarda 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçiniyordu. Kibariye, geçim sıkıntısı nedeniyle okula gitmedi. Akhisar'da gazinoda sahne aldı. Sonrasında 1974'te İzmir'de pavyonda sahne aldı. Ancak pavyon sahipleri Kibariye2yi fiziğinden ötürü işe almadı. 1974'te "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 TL aldı.

1980'li yıllarda İzmir'de sahne alan Kibariye sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz kendisini çok beğenince Kibariye, gazinosunda sahne almaya başladı. 1982'de ilk kez sinema filminde oynayan Kibariye 'Kim Bilir' isimli parça ile iyi bir çıkış yakaladı ve 1981'den 1990'lara kadar 21 albüm çalışmasına imza attı.

Kibariye kimdir? Kibariye kaç yaşında ve nereli? Kibariye evli mi?

Kibariye'nin ilk show programı "Darısı Başımıza" adlı eğlence programı oldu. Sonrasında "Eğlen Coş İşte Kiboş" adı ile devam etti. En son Oryantal Star adlı yarışmada jürilik yaptı.

KİBARİYE ALBÜMLERİ

Kimbilir (1981)
Aşkın Adresi (1982)
Gelin Ağıtı (1982)
İşte Kibariye (1983)
Hayat Merdiveni (1985)
Kibariye (1986)
Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)
Hançer (İyimserim) (1987)
Sevmenin Bedeli (1987)
Avustralya Konseri (1988)
Arabesk'in Sultanı (1989)
En Büyük Kibariye (1989)
Aşk Çemberi (1990)
Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)
Şarkılara Hayat Veren (1990)
Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)
Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)
Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)
İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)
Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)
Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)
Kül Kedisi (1995 - Tempa Müzik)
Kara Kışlar (1996 - Banko Müzik Yapım)
Bir Duygudur Kibariye (1998- Prestij Müzik)
Boyun Eğmem (2000 - Prestij Müzik)
Yeniden (2001 - Prestij Müzik)
Ben Ayakta Ağlarım (2003- DSM - Tek Müzik)
Gülümse Kaderine (2006 - Avrupa Müzik)
Koleksiyon: Bir Numara (2008)
Anlayamazsın (2008 - Avrupa Müzik)
4 Mevsim (2010 - Avrupa Müzik)
Gülü Soldurmam (2014 - Avrupa Müzik)

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye
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