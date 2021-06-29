Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 20 yaşında anne olmuştu! İşte Kibariye'nin torunu

Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

"TEK GECELİK İLİŞKİ YÜZÜNDEN AİLESİNİ AİLEMİ DAĞITMAM"

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.



KIZI DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kibariye'nin kızı Birgül geçtiğimiz aylarda henüz 20 yaşında anne olmuştu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulmuştu. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül bambaşka biri olmuştu.



Ailesine düşkünlüğü ile tanınan Kibariye son olarak torunu Aras'ın fotoğrafını paylaştı. İşte Kibariye'nin torunu Aras...

