MAGAZİN

Kibariye noktayı koydu: Ben şerefli bir kadınım

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Kibariye, önceki akşam Kırşehir’de konser verdi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cacabey Meydanı’nda sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konsere boşanacağı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık ile geldi.

Kibariye noktayı koydu: Ben şerefli bir kadınım

Kibariye, Kırşehir’de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahneye çıktı. Eşinin sahneye kadar eşlik ettiği Kibariye, konserine başlamadan önce izleyiciyle sohbet etti.

Hayranlarıyla dertleşen şarkıcı, Küçükbalçık’la boşanacağı iddialarının asılsız olduğu açıkladı.

Festivale boşanacağı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık’la gelen sanatçı, “Ben şerefli bir kadınım” diye isyan etti.

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ANNEM YUVAMIN DAĞILMASINI İSTEMEZ

Kibariye, annesi Makbule Tokmak’ın kendisinin boşanmasını istediği haberlerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Son zamanlarda benim için annem için yazılanlardan çok rahatsız oldum. Ben boşanmıyorum. Annem benim yuvamın dağılmasını istemez çok üzülür. Benim boyumca kızım var. Uzun süren bir evliliğim ve 50 senedir sahnedeyim. Annem beni ve yedi kardeşimi çok güzel yetiştirdi. Ben şerefli, namuslu bir kadınım. Benim hakkımda çıkan haberlerin hepsi yalan. Benden duymadan hiçbir şeye inanmayın.”


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
koca her gün başka kadınalrla alem de sen de şereften bahsediyorsun
sen aldatılmayı hazmediyorsan bize ne :)
yapan yariyo
nasıl bir kadınmış....ha ha haaaaaaa
Şoföööörrrr şooffööööörrrrrrr :) anlayan anladı bu bile hala prim yapıyo ya bizim medyada
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