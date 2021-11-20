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Kibariye suskunluğunu bozdu! "Herkes haddini bilecek"

20.11.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Kibariye, dün akşam sahne aldığı mekanda hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. Kibariye’nin 4 bin 200 TL’ye kaynak saç yaptırdığı ve kuaförüne bu parayı ödemediği iddia edilmişti.

Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre giden Kibariye'nin, üç saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 TL'yi ödemeden dükkândan ayrıldığı iddia edildi. Tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponspor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği iddia edilmişti.

"Kibariye kuaför ücretini ödemedi" iddiası! "Bir kişiyi rehin bıraktılar"

"YETER ARTIK"

UçanKuş'un haberine göre; Kibariye, iddialarla ilgili “45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Çok sinirlendim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Yeter artık. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm” dedi.

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Kibariye
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