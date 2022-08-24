Kıbrıs gazilerinden KKTC'ye ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış 7 Kıbrıs gazisi ziyaretlerde bulunmak ve gençlerle bir araya gelmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden desteklenmesine yönelik etkinlikleri sürdüren Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, "Kıbrıs Gazilerimizin Kıbrıs Gençleriyle Mavi Vatan Buluşması" isimli projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış 7 gazi KKTC'ye gitti.

Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun'dan katılan Kıbrıs gazileri, uğruna gazi oldukları toprakları yıllar sonra yeniden ziyaret etmenin heyecanını yaşadı.

KKTC'de 2 gün sürecek program kapsamında devlet erkanına ziyarette bulunacak gaziler, Kıbrıslı gençlerle söyleşide bir araya gelerek anılarını, yaşadıklarını paylaşacak.

Gaziler, Boğaz Şehitliği, 1974 Harekatı Karargahı, Hz. Ömer Türbe ve Mescidi ile Girne, Gazimağusa, Maraş ve Lefkoşa'da çeşitli yerleri ziyaret edecek.

- "Gazilerimizle Kıbrıs'ta yaşayan gençleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz"

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın da projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projemizle savaşa katılarak gazilik unvanı alan ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşayan gazilerimiz ile Kıbrıs'ta yaşayan gençlerin bir araya getirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca savaşın yapıldığı yerlerin ziyaret edilmesi ve geçmişten kalan izlerin, zorlukların, kahramanlıkların hafızada tazelenmesi, yaşananların genç kuşaklara aktarılması amacıyla toplumsal bilinç ve duyarlılığın harekete geçirilmesi de bizim için önem taşıyor."



