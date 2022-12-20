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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

20.12.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Münür Ercin’in cenazesi törenle toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Münür Ercin hayatını kaybetti. Gölpazarı Küçükyenice köyünde kılınan cenaze namazının ardından Ercin’in Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve köylülerinin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.

Köy mezarlığında toprağa verilen Ercin’in cenaze törenine, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kızılkaya, Ercin’in ailesine ve yakınlarına başsağlığında bulunarak Türk bayrağı verdi.

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