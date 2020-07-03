YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kıbrıs gazisinin torununa engelli aracı verildi

Kıbrıs gazisinin torununa engelli aracı verildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Ergene’nin Ulaş Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Selçuk Yangır’ın torununa Ergene Belediyesi tarafından engelli puset aracı teslim edildi.

Kıbrıs gazisinin torununa engelli aracı verildi

Ergene’nin Ulaş Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Selçuk Yangır’ın torununa Ergene Belediyesi tarafından engelli puset aracı teslim edildi. Araç tesliminde yer alan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sevgiyle engelleri aştığımız Ergene’de bizler her zaman halkımızın yanındayız” dedi.
Sosyal belediyeciliğin öncülerinden olan Ergene Belediyesi, Ulaş Mahallesi’nde ikamet eden Yangır ailesinin 10 yaşındaki en küçüğü olan gazi torunu Alp Yangır’a engelli puset aracını teslim etti. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de bir ailenin daha mutluluğuna ortak oldu.
Ergene’de her zaman engelli ailelerin yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Yüksel, “Sevgiyle engelleri aştığımız Ergene’de bizler her zaman halkımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın hayat içerisinde karşılaştıkları sıkıntılara toplumun, çevrenin ortak sorunu gibi bakmalıyız. Bu doğrultuda yaşadıkları her türlü ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesine yardım ederek, bir nebzede olsa onların hayatlarının daha da kolaylaştırılacağına inanıyorum. Engellilerin yaşamlarını daha rahat hayat sürdürebilmeleri ve hak ettiği hayat şartların kavuşturulması amacıyla elimizden gelen imkanları sağlamalıyız. Ergene’de hep birlikte engelleri sevgi ile aşıyoruz, biz bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımızın yanındayız, tohum toprağa engelli topluma emanettir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en büyüğü Türkiye'de! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:36
Öğle
13:19
İkindi
17:19
Akşam
20:53
Yatsı
22:42

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Yeni Sağlık Eczanesi
Corlu
Deva Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
İlhan Eczanesi
Kapakli
Taşkın Eczanesi
Malkara
Merkez Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Trafik polisinden maske teyakkuzu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Başkan Yüksel ’Halk Günü’ buluşmalarını canlı yayınlarla gerçekleştiriyor

Başkan Yüksel ’Halk Günü’ buluşmalarını canlı yayınlarla gerçekleştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.