Kıbrıs gazisinin torununa engelli aracı verildi

Ergene’nin Ulaş Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Selçuk Yangır’ın torununa Ergene Belediyesi tarafından engelli puset aracı teslim edildi. Araç tesliminde yer alan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sevgiyle engelleri aştığımız Ergene’de bizler her zaman halkımızın yanındayız” dedi.

Sosyal belediyeciliğin öncülerinden olan Ergene Belediyesi, Ulaş Mahallesi’nde ikamet eden Yangır ailesinin 10 yaşındaki en küçüğü olan gazi torunu Alp Yangır’a engelli puset aracını teslim etti. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de bir ailenin daha mutluluğuna ortak oldu.

Ergene’de her zaman engelli ailelerin yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Yüksel, “Sevgiyle engelleri aştığımız Ergene’de bizler her zaman halkımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın hayat içerisinde karşılaştıkları sıkıntılara toplumun, çevrenin ortak sorunu gibi bakmalıyız. Bu doğrultuda yaşadıkları her türlü ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesine yardım ederek, bir nebzede olsa onların hayatlarının daha da kolaylaştırılacağına inanıyorum. Engellilerin yaşamlarını daha rahat hayat sürdürebilmeleri ve hak ettiği hayat şartların kavuşturulması amacıyla elimizden gelen imkanları sağlamalıyız. Ergene’de hep birlikte engelleri sevgi ile aşıyoruz, biz bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımızın yanındayız, tohum toprağa engelli topluma emanettir” dedi.