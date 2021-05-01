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Kick Boks antrenörü İbrahim Macun, koronavirüsten hayatını kaybetti

01.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kick Boks Antrenörü ve Buca Belediyesi çalışanı İbrahim Macun, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kick Boks antrenörü İbrahim Macun, koronavirüsten hayatını kaybetti

Buca Belediyesi çalışanı ve aynı zamanda da Kick Boks antrenörü olan 47 yaşındaki İbrahim Macun, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

Durumu ağırlaşan Macun, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 2 haftadır tedavi gören İbrahim Macun'dan acı haber geldi. Antrenör Macun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İbrahim Macun'ın vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu.

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Kick Boks Antrenörü Macun’un vefatını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesai arkadaşımız, antrenör İbrahim Macun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Macun, uzun yıllar boyunca Kick Boks ve diğer dallarda birçok başarıya imza attıktan sonra antrenörlük kariyerine başlamıştı. Macun, kariyeri boyunca çok sayıda sporcu yetiştirdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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