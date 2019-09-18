Kick boksçu kız kardeşler, ilk şampiyonadan madalya ile döndü

Merkeze bağlı Bahçekapı köyünde ikamet eden Elif Almaz 4 ay önce Kick boks sporuna merak saldı. Son Hilal Spor Salonu’nda antrenmanlara başlayan Elif, ablası Burcu Almaz’a da ilham oldu, kendisi gibi aynı spora başladı. Antrenörleri Zülfü Topuz nezaretinde antrenman yapan iki kardeş, Giresun’da yapılan ve 20 ilden yaklaşık 500 sporcunun yer aldığı Kick Boks Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada Burcu birinci, kardeşi Elif ise üçüncü oldu.

Kick boksa 4 ay önce başladığını belirten Elif Almaz, "Bu sporu seviyorum ve ailem de bana destek oluyor. Zülfü hocam bana çok yardımcı oluyor. Giresun’daki turnuvada iki maç oynadım. İlk maçımı aldıktan sonra ikincisinde rakibime puanla kaybettim. Bu sporu gelecekte de devam ettirmeyi düşünüyorum. Spor yapmayı seviyorum. Kick boksu düşünen arkadaşlarımız çekinmesinler ve bu sporu yapsınlar. Ablamın spora başlamasına da çok sevindim. Beraber yapmak daha eğlenceli benim için. Onunla birlikte dövüşmek, gezmek ve başarı elde etmek güzel. İkimizin de hedefi bu sporda devam etmek. Hedefimiz milli takıma yükselmek" diye konuştu.