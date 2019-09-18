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Kick boksçu kız kardeşler, ilk şampiyonadan madalya ile döndü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Elazığlı kick boksçu kardeşler Burcu(19) ve Elif Almaz (17) katıldıkları şampiyonadan dereceyle döndü ve ara vermeden milli takıma yükselmek için antrenmanlara başladı.

Kick boksçu kız kardeşler, ilk şampiyonadan madalya ile döndü

Merkeze bağlı Bahçekapı köyünde ikamet eden Elif Almaz 4 ay önce Kick boks sporuna merak saldı. Son Hilal Spor Salonu’nda antrenmanlara başlayan Elif, ablası Burcu Almaz’a da ilham oldu, kendisi gibi aynı spora başladı. Antrenörleri Zülfü Topuz nezaretinde antrenman yapan iki kardeş, Giresun’da yapılan ve 20 ilden yaklaşık 500 sporcunun yer aldığı Kick Boks Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada Burcu birinci, kardeşi Elif ise üçüncü oldu.

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Kick boksa 4 ay önce başladığını belirten Elif Almaz, "Bu sporu seviyorum ve ailem de bana destek oluyor. Zülfü hocam bana çok yardımcı oluyor. Giresun’daki turnuvada iki maç oynadım. İlk maçımı aldıktan sonra ikincisinde rakibime puanla kaybettim. Bu sporu gelecekte de devam ettirmeyi düşünüyorum. Spor yapmayı seviyorum. Kick boksu düşünen arkadaşlarımız çekinmesinler ve bu sporu yapsınlar. Ablamın spora başlamasına da çok sevindim. Beraber yapmak daha eğlenceli benim için. Onunla birlikte dövüşmek, gezmek ve başarı elde etmek güzel. İkimizin de hedefi bu sporda devam etmek. Hedefimiz milli takıma yükselmek" diye konuştu.

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BURCU ALMAZ: AİLEMİZİN DESTEĞİ ÇOK OLDU

Kick boksla kardeşi sayesinde tanıştığını anımsatan Burcu Almaz ise, "Üç ay önce başladım. Çok çalıştık. İlk turnuvamıza Giresun’da katıldık. Orada ben ve kardeşim başarı elde ettik. İki rakibim vardı. İkisini de kazandım ve 1. oldum. Önce Elazığ’da, sonra bölgede ve sonra da milli takımda derece yapmak istiyorum. İkimiz de böyle ilerlemek istiyoruz. Başlamamızda, ailemizin bize çok desteği oldu. Sonuçta bu bir savunma sporu. Kendimizi savunmamız lazım" dedi.

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Kardeşinin üçüncü olduğu, kendisinin ise birinci olduğu turnuvanın ardından kendi aralarında bir çekişme olmadığını ifade eden Burcu Almaz, "Yarın da ben 3. olabilirim, o 1. olabilir. Aramızda hiç çekişme olmuyor. Gelecekte de biz bu sporu devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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Hilal Spor Salonu Bahçekapı Elif Almaz Burcu Almaz elazığ Zülfü Topuz Giresun Kick Boks Şampiyonası

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