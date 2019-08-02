Kick boksçu Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Hobi ve zayıflama amacıyla başladığı kick boksta daha önce Türkiye ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan Elazığlı sporcu Mihriban Güneri, Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, şampiyonluğunu tazeledi. Daha önce Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorisinde şampiyon olan Güneri, ikinci kez Avrupa şampiyonu olup, Dünya şampiyonasına gitmek istiyor.

Hobi olarak başladığı kick boksta yeteneğini keşfettiğini ve Türkiye Şampiyonu olduğunu aktaran genç sporcu Mihriban Güneri, “Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon oldum. O maçlardan çıktıktan sonra hiç ara vermeden aynı tempoda, hatta arttırarak ekip olarak antrenmanlara devam ediyoruz. Bizim için çok yoğun bir çalışma süresi oldu. Disiplinli ve aynı zamanda zorlu bir çalışma oldu. Bu çalışma sürecinde antrenörlerim hep yanımdaydı. Hem maddi hem de manevi olarak hep destek verdiler. Zorluklarla onlarla birlikte başa çıktık. Temmuz ayında Erzurum’da düzenlenen şampiyonada yine şampiyon oldum. Şu an Macaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada da inşallah Elazığ'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım” dedi.