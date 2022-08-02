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Kiğılı gömlekleriyle zamansız şıklık yaz mevsiminde de erkeklerin yanında

02.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiğılı gömlekleriyle zamansız şıklık yaz mevsiminde de erkeklerin yanında

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, tarza yenilikçi yorum getiren gömlekleriyle sıcak havalarda ferahlığın kapısını aralıyor.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, Kiğılı'nın her vücut tipine uyumlu gömlekleri, günün her anında rahatlığı taşımayı mümkün kılıyor. Yaz mevsiminin canlandıran enerjisini yansıtan gömlekler; renk çeşitliliği, desen, kumaş ve model seçenekleriyle her zevke hitap ediyor. Mevsimin vazgeçilmez parçaları arasında kalan keten gömlekler ise "en doğru" ve "havalı" seçeneklerin başında geliyor.

Kiğılı gömlekler, çizgisel detaylarıyla güncel trendleri yansıtıyor. Yüksek pamuk oranı sayesinde rahat, sıcak havalar için ideal olan Kiğılı gömlekleri, doğadan esinlenen çizgilere sahip.

- 300 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo hizmeti

Kiğılı mağazalarında bulunan tüm ürünler, kigili.com adresinden de satışa sunuluyor.

Tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler, "Akllı Alışveriş" uygulaması üzerinden 7/24 alışveriş yapabiliyor.

kigili.com adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor, 300 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti de alınmıyor.

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